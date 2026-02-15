Renault 4: Elektrisierende Emotion oder E-Fadesse?

Früher war alles besser? Nein, sicher nicht. Aber manchmal ist es schön, die positiven Erinnerungen in heutige Fahrzeuge zu formen: Der Renault 4 E-Tech Electric ist einer von drei aktuellen Retro-Krachern der Franzosen. Was er kann (und was nicht) erklärt Stephan Schätzl hier im Podcast!