Wow! Michelle Hunziker heizt Fans im Bikini ein

Wow, diese Bikini-Kurven sind einfach der Hammer! Michelle Hunziker machte ihren Fans eine Freude und verschicke kurzerhand unglaublich heiße Urlaubsgrüße ...
Die sympathische Moderatorin ist aktuell dem kalten Winterwetter entflohen und genießt eine wohlverdiente Auszeit in der Sonne. Und die steht ihr wirklich ausgesprochen gut, wie aktuelle Bilder in ihrer Instagram-Story beweisen.
Sexy POse für die Fans
Denn Hunziker zeigt nicht nur ihren gebräunten Teint und ihren Urlaubs-No-Make-up-Look, sondern vor allem auch ihre heißen, durchtrainierten Kurven, die in einem knappen, weißen Bikini stecken.
Und so sorgte das Foto, für das Hunziker vor allem ihre knackige Kehrseite in Szene setzte, bei den Fans sicherlich für Schnappatmung!
Urlaubs-Erinnerungen geteilt
Ob Michelle Hunziker wie schon im letzten Jahr auf den Malediven die Seele baumeln lässt, das verriet sie ihren Fans allerdings nicht. Dafür veröffentlichte sie weitere Videos.
In einem der Clips sind etwa Eindrücke eines Bootsausflugs zu sehen , bei dem die Moderatorin Delfine beobachten konnte. „Immer ein Geschenk“, schwärmte sie. Außerdem hielt Hunziker ein Zusammentreffen mit einem Hai fest.
