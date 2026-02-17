EU erlaubt Österreich mehr Schulden für Aufrüstung

Österreichs Regierung darf künftig mehr Schulden machen, wenn es um Aufrüstung geht. Das haben die EU-Wirtschafts- und Finanzministerinnen sowie -minister am Dienstag in Brüssel beschlossen. Die EU-Kommission hatte Österreich bereits im Vorjahr empfohlen, die Ausgaben für Verteidigung zu erhöhen.
Die sogenannte nationale Ausweichklausel besteht seit 2025 und wurde aufgrund des Kriegs in der Ukraine geschaffen. Damit sollen mehr und nachhaltige Investitionen der Mitgliedstaaten möglich sein. Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte bereits im Dezember die Aktivierung der Klausel beantragt, um „Budget-Spielräume zu erhalten“. Man sei dabei, die Verteidigungsausgaben sehr, sehr maßvoll auszuweiten, sagte er am Montag in Brüssel vor dem Eurogruppen-Treffen. Laut ihm geht es um ein paar Hundert Millionen Euro pro Jahr.
Die Klausel gilt ab 2025 für vier Jahre und bietet einen Spielraum von maximal 1,5 Prozent des BIP. Die höheren Ausgaben für Verteidigung sollten aber nicht die Haushaltsstabilität gefährden oder Strafen auslösen, etwa seitens der EU. Das Defizitverfahren Österreichs bleibt davon unbeeinflusst. Dieses wurde eingeleitet, da der Staat mehr Schulden als erlaubt gemacht hatte.
