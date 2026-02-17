EU erlaubt Österreich mehr Schulden für Aufrüstung

Die sogenannte nationale Ausweichklausel besteht seit 2025 und wurde aufgrund des Kriegs in der Ukraine geschaffen. Damit sollen mehr und nachhaltige Investitionen der Mitgliedstaaten möglich sein. Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte bereits im Dezember die Aktivierung der Klausel beantragt, um „Budget-Spielräume zu erhalten“. Man sei dabei, die Verteidigungsausgaben sehr, sehr maßvoll auszuweiten, sagte er am Montag in Brüssel vor dem Eurogruppen-Treffen. Laut ihm geht es um ein paar Hundert Millionen Euro pro Jahr.