Weiterer Autokonzern hat gegen Gesetz verstoßen

Augenscheinlich verfolge der Autokonzern auch beim Nachfolgemotor B47 (ab 2014 verbaut) eine vergleichbare prozessuale Strategie. „Es entsteht der Eindruck, dass höchstgerichtliche Entscheidungen – insbesondere durch den Europäischen Gerichtshof – vermieden werden sollen, indem betroffenen Klägern Ablösezahlungen angeboten werden.“ Dadurch habe sich für sämtliche Diesel-Fahrzeuge von BMW mit einem Erstzulassungsdatum zwischen dem Jahr 2008 und 31. August 2018 eine für die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen derzeit „äußerst günstige Ausgangssituation“ ergeben, speziell wenn eine Rechtsschutzversicherung vorhanden sei.