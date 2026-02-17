Lawinenalarm entpuppt sich als Sturz im Tiefschnee

Wieder Lawinenalarm, wieder in St. Anton: Dienstagmittag wurde im Bereich Galzig ein Wintersportler von Schneemassen erfasst und verschüttet. So lautete die Erstmeldung. Eine Suchaktion war bereits in die Wege geleitet worden. Inzwischen stellte sich heraus, dass ein Freerider im freien Gelände nur gestürzt war und im Tiefschnee feststeckte.