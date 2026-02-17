Vorteilswelt
Einsatz in St. Anton

Lawinenalarm entpuppt sich als Sturz im Tiefschnee

Tirol
17.02.2026 12:50
In Tirol herrscht am Dienstag verbreitet Gefahrenstufe 4.
In Tirol herrscht am Dienstag verbreitet Gefahrenstufe 4.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Peter Freiberger
Porträt von Hubert Rauth
Von Peter Freiberger und Hubert Rauth

Wieder Lawinenalarm, wieder in St. Anton: Dienstagmittag wurde im Bereich Galzig ein Wintersportler von Schneemassen erfasst und verschüttet. So lautete die Erstmeldung. Eine Suchaktion war bereits in die Wege geleitet worden. Inzwischen stellte sich heraus, dass ein Freerider im freien Gelände nur gestürzt war und im Tiefschnee feststeckte.

Das vermeintliche Lawinenunglück ereignete sich kurz vor 12 Uhr im Bereich des Maiensees unter den Maienköpfen (1905 m). Alles war bereits für einen Lawinensucheinsatz in die Wege geleitet worden. Doch: es gab keine Lawine, wie sich erst kurze Zeit später herausstellte.

Ein Wintersportler war im freien Gelände gestürzt und im Tiefschnee stecken geblieben. Augenzeugen hatten zunächst einen Lawinenabgang gemeldet. Der Freerider wurde letztlich von Notarzthubschrauber Gallus 3, der ein Wetterfenster nutzte, geborgen und ausgeflogen. Über den Verletzungsgrad und zur Identität gibt es derzeit noch keine Informationen.

Seit Sonntag jeden Tag Lawinenalarm
Am Sonntag wurde ein 19-jähriger Schwede in St. Anton am Arlberg bei einem Lawinenabgang schwer verletzt. Am Montagnachmittag wurden zwei Wintersportler (29 und 27 Jahre) von Schneemassen erfasst und mitgerissen. Die beiden Snowboarder aus Deutschland hatten Schutzengel dabei. Sie blieben unverletzt.

Verbreitet Lawinengefahrenstufe 4
Die Situation auf den Bergen bleibt extrem angespannt. Die Gefahrenstufe 4 – große Gefahr – wurde am Dienstag laut Land aufgrund der anhaltenden Niederschläge auf weitere Regionen ausgeweitet. Betroffen sind zusätzlich die Ammergauer Alpen Süd, Grieskogelgruppe, Samnaungruppe, Kaunergrat, Kühtai-Geigenkamm, Sellrain-Alpeiner Berge, Glockturmgruppe, Weißkugelgruppe, Gurgler Gruppe sowie die Stubaier Alpen Mitte.

Ebenfalls Lawinenwarnstufe 4 gilt weiterhin in den Regionen Lechtaler Alpen, Mieminger Gebirge, Allgäuer Alpen Ost, Karwendelgebirge West, Verwallgruppe sowie Silvrettagebirge Ost.

Tirol
17.02.2026 12:50
Ähnliche Themen
Tirol

