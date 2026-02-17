Fünf Minderjährige sterben bei Brand in Spanien

Für Opfer kam jede Hilfe zu spät

Nach Angaben der Feuerwehr hatten Nachbarn Alarm geschlagen, nachdem sie Rauch im Stiegenhaus des Gebäudes bemerkt hatten. Die eintreffenden Feuerwehrleute fanden ein erstes Opfer leblos im Stiegenhaus, vier weitere lagen demnach in dem Abstellraum. Für sie sei jede Hilfe zu spät gekommen.