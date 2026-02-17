Lagen in Abstellkammer
Fünf Minderjährige sterben bei Brand in Spanien
Tragödie in Spanien: Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Mietshaus nahe Barcelona sind fünf Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen. Die Umstände des Feuertodes geben noch Rätsel auf.
Nach spanischen Medienberichten vom Dienstag hatten sich die Minderjährigen am Montagabend in einem Abstellraum im Obergeschoß des Gebäudes aufgehalten, als dort aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausbrach. Vier weitere Minderjährige wurden bei dem Unglück verletzt.
Für Opfer kam jede Hilfe zu spät
Nach Angaben der Feuerwehr hatten Nachbarn Alarm geschlagen, nachdem sie Rauch im Stiegenhaus des Gebäudes bemerkt hatten. Die eintreffenden Feuerwehrleute fanden ein erstes Opfer leblos im Stiegenhaus, vier weitere lagen demnach in dem Abstellraum. Für sie sei jede Hilfe zu spät gekommen.
Die Verwaltung der rund 60 Kilometer nördlich von Barcelona gelegenen Stadt Manlleu rief angesichts „des tragischen Verlusts der fünf Jugendlichen“ eine dreitägige Trauer aus.
Offenbar seien alle Opfer des Unglücks minderjährig gewesen, sagte eine Sprecherin der katalanischen Regionalregierung.
