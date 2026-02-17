101 Reptilien dabei
Echsen in Popcornsackerln verschickt: 8 Jahre Haft
Ein Australier wollte heimische Echsen und andere Reptilien in Popcornsackerln und Keksdosen außer Landes verschicken. Er wurde erwischt und zu acht Jahren Haft verurteilt.
Insgesamt entdeckten Ermittler 101 Reptilien in zum Versand nach Hongkong, Südkorea, Sri Lanka und Rumänien bestimmten Paketen. Darunter befanden sich Bartagamen, Zwergskinke und Tannenzapfenechsen.
Die Tiere seien in Stoffbeutel gewickelt und dann in Popcornsackerln, Keksdosen und in einem Fall in einer Damenhandtasche versteckt in Pappkartons verpackt worden, so die Umweltbehörde.
Der Täter spannte andere Leute ein, um die Pakete für ihn zur Post zu bringen. Dennoch konnten die Ermittler ihn aufspüren und festnehmen.
Es handelt sich um das bisher höchste je in dem Land wegen Wildtierschmuggels verhängte Urteil.
