„Jetzt sind sie weg!“ Verlust trübt Olympia-Freude

Die olympische Bronzemedaille strahlt für Eiskunstläuferin Minerva-Fabienne Hase mittlerweile etwas weniger. Denn bei der Siegerehrung gingen die dazugehörigen Olympia-Maskottchen verloren und sorgten bei der Olympionikin für Frust.
„Wir waren auf dem Podium und es wurden noch Fotos gemacht. Ich habe die Maskottchen an die Bande gelegt und dann war alles so hektisch“, schildert Hase, die am Montag zusammen mit ihrem Eiskunstlaufpartner Nikita Volodin die Bronzemedaille erobert hatte.
Anschließend waren die beiden Plüschtier-Hermelin-Geschwister Tina und Milo nicht mehr aufzufinden. „Irgendwie haben wir sie dann nicht mitgenommen, das Team hat sie auch nicht mehr gefunden. Und jetzt sind sie weg“, so die enttäuschte Athletin.
Ein Aufruf mit Erfolg?
Dieser Verlust lässt den optischen Glanz der Medaille für die Deutsche etwas verblassen, wie sie bei einer Pressekonferenz am Dienstag verraten hat. „Ehrlich gesagt war es das Schönste an der Medaille, dass die Maskottchen dabei sind“.
Deshalb hofft Hase nun doch noch, Ersatz zu bekommen. „Die bekommt man ja hier nicht mehr. Ich hoffe, dass wir die noch finden oder einen Ersatz bekommen. Die würde ich schon gerne mit nach Hause nehmen!“ Mal sehen, ob dieser Aufruf von Erfolg gekrönt ist.
