VSV-Kapitän spult fast 60 Minuten im Alleingang ab

Mit Alex Wall, Mark Katic und Philipp Lindner hatte der VSV beim Ungarn-Doppel nur drei arrivierte Verteidiger mit. Das machte sich auch in den Eiszeiten bemerkbar. So spulte Kapitän Lindner 28:13 und 29:17 Minuten ab – und kam insgesamt auf unfassbare 57:30 Minuten in nicht einmal 24 Stunden. Wall war knapp dahinter mit insgesamt 56:25 Spielminuten. Im Eishockey haben die Cracks sonst Eiszeiten zwischen zehn und 20 Minuten pro Match. „Eine ganze Partie für mich haben wir knapp verpasst“, grinst der 30-jährige Lindner, der am freien Montag ausgespannt hat. „Spaziergänge oder Yoga nutze ich für die Regeneration.“