Nächster heißer Kandidat für die Säumel-Nachfolge

Kunasek verschenkt seine Logen in der Oper
Wie Elke Kahr
Wer wird neuer Trainer bei Meister Sturm? Lange sah es so aus, als ob Max Senft das Rennen machen würde. Doch die Innviertler haben von Sturm noch kein Offert für Trainer Max Senft – aber erfahren, dass die Grazer wohl mit Fabio Ingolitsch verhandeln. Die Zeit drängt in der Trainerfrage, die bis spätestens 2. Jänner geklärt sein soll.
Dienstag nichts, Mittwochs nichts, Donnerstag nichts und auch bis gestern am Abend nichts! Ried stört die Stille im Poker um Coach Max Senft (36).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.