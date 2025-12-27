Nächster heißer Kandidat für die Säumel-Nachfolge

Wer wird neuer Trainer bei Meister Sturm? Lange sah es so aus, als ob Max Senft das Rennen machen würde. Doch die Innviertler haben von Sturm noch kein Offert für Trainer Max Senft – aber erfahren, dass die Grazer wohl mit Fabio Ingolitsch verhandeln. Die Zeit drängt in der Trainerfrage, die bis spätestens 2. Jänner geklärt sein soll.