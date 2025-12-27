Apple-Chef verdoppelt Beteiligung an Sportkonzern

Cook sitzt seit 2005 im Nike-Verwaltungsrat. Käufe von Insidern gelten gemeinhin als Vertrauensbeweis in die Strategie eines Unternehmens. Sein Kauf werde in diesem Fall als positives Signal für die Fortschritte unter Nike-Vorstandschef Elliott Hill und dessen Sanierungsstrategie „Win Now“ gewertet, sagte der Analyst Jonathan Komp von Baird Equity Research. Auch das Verwaltungsratsmitglied und ehemaliger Intel-Chef Robert Swan hatte in dieser Woche Nike-Aktien im Wert von rund 500.000 Dollar gekauft.