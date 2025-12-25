Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder

Dieses Weihnachten bleibt einer Landwirt-Familie aus Obernstein (D) wohl noch länger in Erinnerung. Sie saßen am späten Nachmittag gerade beim Essen, als sie bemerkten, dass die Stallung und auch die Garagenbereiche bereits in Flammen standen. Auch drei Feuerwehren aus Oberösterreich halfen beim Löschen.
Die vierköpfige Familie des 54-jährigen Hofbesitzers hatte sich gerade beim Essen befunden, als der Sicherungsautomat auslöste. Hierauf stellten sie fest, dass die Scheune bzw. Stallung sowie die Garagenbereiche des Hofs bereits in Flammen standen. Später griff der Brand noch auf ein Wohngebäude über. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben alle Personen unverletzt und auch die Rinder konnten unversehrt ins Freie verbracht werden. Jedoch verendeten 25 Hühner und drei Hasen.
Löscharbeiten im Pendelverkehr
Die Löscharbeiten wurden jedoch durch Wasserknappheit vor Ort erschwert. Insgesamt waren 12 Feuerwehren aus der Umgebung und auch drei Feuerwehren aus Oberösterreich im Einsatz. „Unser Rüstlöschfahrzeug unterstützte die Löscharbeiten im Pendelverkehr und stellte die Wasserversorgung sicher. Das Löschfahrzeug stand als Einsatzreserve in Bereitschaft. Zusätzlich unterstützten wir mit unserem Notstromaggregat die Betreuung des Bayerischen Roten Kreuzes“, heißt es von der Feuerwehr Klaffer am Hochficht.
Für die oberösterreichischen Helfer konnte der Einsatz zwischen 22 und 23 Uhr beendet werden. Vor Ort wurde bereits am ersten Weihnachtsfeiertag in der Früh mit den Aufräumarbeiten begonnen. „Gerade am Heiligen Abend ist ein solcher Einsatz keine Selbstverständlichkeit – umso größer ist der Dank an alle eingesetzten Einsatzkräfte, die trotz Feiertag rasch und professionell Hilfe leisteten“, so die Helfer.
Die genaue Brandursache gehört noch von Experten der Kripo Passau ermittelt. Der entstandene Schaden soll jedenfalls im unteren siebenstelligen Eurobereich liegen.
