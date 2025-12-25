Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder

Die vierköpfige Familie des 54-jährigen Hofbesitzers hatte sich gerade beim Essen befunden, als der Sicherungsautomat auslöste. Hierauf stellten sie fest, dass die Scheune bzw. Stallung sowie die Garagenbereiche des Hofs bereits in Flammen standen. Später griff der Brand noch auf ein Wohngebäude über. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben alle Personen unverletzt und auch die Rinder konnten unversehrt ins Freie verbracht werden. Jedoch verendeten 25 Hühner und drei Hasen.