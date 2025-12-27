Vorteilswelt
Führerschein weg

Raser mit 141 km/h in Wien gestoppt

Wien
27.12.2025 11:40
(Bild: P. Huber)

Fast dreimal so schnell wie erlaubt: Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Wiener Polizei ist am Freitagmittag ein Raser gestoppt worden. Der Pkw-Lenker fuhr mit unglaublichen 141 km/h durch die Stadt – erlaubt sind dort lediglich 50 km/h.

Die Geschwindigkeitsübertretung wurde gegen 11 Uhr mittels mobilem Radarmessfahrzeug festgestellt. Dem Raser droht nicht nur der Entzug der Lenkberechtigung, sondern auch eine mögliche Beschlagnahme des Fahrzeugs.

Geschwindigkeitsüberschreitungen zählen laut Polizei zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei weiterhin regelmäßig derartige Schwerpunktkontrollen durchführt.

