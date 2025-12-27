Das waren die kuriosesten Geschichten in Salzburg

Der neue Mann und seine größten Baustellen
Neo-Bullen-Sportchef
Kaum zu glauben, aber wahr! Auch in diesem Jahr gab es in Salzburg wieder unzählige schräge und kuriose Geschichten. Die „Krone“ blickt zurück und erkennt: 2025 begannen selbst die Affen zu jodeln ...
Kriege, Krisen, politischer Hickhack: Im Jahr 2025 dominierten einmal mehr negative Schlagzeilen das Geschehen. Kuriose und skurrile Geschichten waren da eine willkommene Abwechslung – ebensolche gab es im abgelaufenen Jahr zur Genüge. Die „Krone“ wirft kurz vor dem Jahreswechsel einen Blick ins Archiv und hat ein paar ausgewählte Schmankerl heraus gekramt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.