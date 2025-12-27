Sanktionen: Warum die USA so sauer auf die EU sind

Wurden schon Strafen im Rahmen des DSA verhängt?

Ja. Die erste Geldstrafe auf Basis des DSA soll der Onlinedienst X von Milliardär Elon Musk zahlen. Die EU-Kommission verhängte die Buße in Höhe von 120 Millionen Euro Anfang Dezember wegen mangelnder Transparenz bei Werbung und Nutzerkonten. Unter anderem wirft Brüssel der Plattform vor, mit einem weiß-blauen Haken für bezahlte Nutzerkonten vorzutäuschen, dass diese authentisch und überprüft seien. Auch wer hinter Werbung stecke, sei nicht immer erkennbar, kritisierte die EU-Kommission. Eine Untersuchung habe zudem ergeben, dass X Forschern keinen Zugang zu öffentlichen Daten gemäß den Vorschriften des DSA gewährt.