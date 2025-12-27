Vorteilswelt
Nur zufällig entdeckt

Betrunkener Zipfelbob-Pilot stürzte in den Wald ab

Tirol
27.12.2025 12:00
Mit einem solchen Zipfelbob (Symbolbild) verletzte sich der 32-Jährige bei der Talabfahrt.
Mit einem solchen Zipfelbob (Symbolbild) verletzte sich der 32-Jährige bei der Talabfahrt.(Bild: Michaela Begsteiger)

Dass ein Zipfelbob nicht die beste Wahl ist, um nach einem feuchtfröhlichen Nachmittag über eine Skipiste ins Tal zu gelangen, musste ein 32-jähriger Einheimischer am Freitag in der Wildschönau (Tiroler Bezirk Kufstein) schmerzlich erfahren. Er stürzte in einen Wald ab. Glück für ihn: Ein Bergretter, der zufällig in der Nähe war, bemerkte das Unglück.

Der 32-Jährige war als Teil einer Gruppe unterwegs. Gegen Mittag waren sie mit der Gondel auf den Schatzberg in Auffach gefahren, am späteren Nachmittag wollten sie dann mit ihren Zipfelbobs über eine rote Piste wieder ins Tal rodeln. Dabei dürfte der Einheimische laut Polizei mit dem Zipfelbob über den Rand der Piste hinaus geraten und abgestürzt sein.

Geräusche gehört
Ein Skitourengeher, der auch Mitglied der Bergrettung ist, befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade im Aufstieg und hörte Geräusche, die auf einen Unfall hindeuteten. Beim Nachschauen entdeckte der 29-Jährige den in einem Fangnetz hängenden Zipfelbob und setzte seine Suche daraufhin im angrenzenden Wald fort. Dort stieß der Bergretter auf den 32-Jährigen, der Verletzungen erlitten hatte.

Verletzt und alkoholisiert ins Spital gebracht
Der Tourengeher setzte einen Notruf ab, woraufhin weitere Einsatzkräfte der Bergrettung Auffach/Wildschönau zu der Unfallstelle aufstiegen und den Verletzten mittels Akja ins Tal brachten. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. „Im Zuge der Erhebungen wurde eine deutliche Alkoholisierung beim Unfallopfer festgestellt“, teilte die Polizei mit.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Tirol

