Betrunkener Zipfelbob-Pilot stürzte in den Wald ab

Der 32-Jährige war als Teil einer Gruppe unterwegs. Gegen Mittag waren sie mit der Gondel auf den Schatzberg in Auffach gefahren, am späteren Nachmittag wollten sie dann mit ihren Zipfelbobs über eine rote Piste wieder ins Tal rodeln. Dabei dürfte der Einheimische laut Polizei mit dem Zipfelbob über den Rand der Piste hinaus geraten und abgestürzt sein.