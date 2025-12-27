Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski-Ticker

Super-G der Herren in Livigno ab 11.30 Uhr LIVE

Ski Alpin
27.12.2025 05:52
Marco Odermatt
Marco Odermatt(Bild: Christof Birbaumer)

Das in Gröden geschlagene ÖSV-Team bekommt heute in Livigno auf neuer Strecke eine Chance zur Wiedergutmachung. Der Super-G beginnt um 11.30 Uhr, mit sportkrone.at sind Sie live dabei – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier gibt es den Liveticker:

Das Rennen in Livigno fungiert als Ersatz für die sonst unmittelbar nach Weihnachten bestrittenen Bormio-Rennen. Das Spektakel auf der Stelvio fällt aus, weil dort im Februar die olympischen Ski-Entscheidungen der Männer ausgetragen werden.

Vincent Kriechmayr
Vincent Kriechmayr(Bild: Christof Birbaumer)

Die österreichischen Speed-Asse um Vincent Kriechmayr suchen beim Ersatz auf der mit einigen Steilpassagen aufwartenden Li-Zeta-Strecke einen versöhnlichen Jahresabschluss. „In Nordamerika hat ja alles gepasst, es kann schnell wieder in die andere Richtung gehen“, meinte Kriechmayr.

Gröden-Schlappen abgehakt
Die Schlappen auf der Saslong von Gröden seien abgehakt. In Livigno wolle er mit mehr Vertrauen und Überzeugung auftreten. „Hier werden die Karten wieder neu gemischt. Man muss schauen, dass man von oben bis unten eine beherzte Fahrt macht“, betonte der Routinier.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
266.644 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
152.247 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
129.573 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Ski Alpin
Ski-Ticker
Super-G der Herren in Livigno ab 11.30 Uhr LIVE
Ski-Ticker
Riesentorlauf am Semmering ab 10 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Super-G in Livigno
Mit einem Hurra soll‘s ins Olympia-Jahr 2026 gehen
„Zu verschmerzen, ...“
Unmut bei ÖSV-Ass: „Nicht ganz würdiger Ersatz“
Krone Plus Logo
Eichberger im Gespräch
Nach dem Olympia-Aus sind auch Tränen geflossen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf