Super-G der Herren in Livigno ab 11.30 Uhr LIVE

Das in Gröden geschlagene ÖSV-Team bekommt heute in Livigno auf neuer Strecke eine Chance zur Wiedergutmachung. Der Super-G beginnt um 11.30 Uhr, mit sportkrone.at sind Sie live dabei – siehe Ticker unten.
Das Rennen in Livigno fungiert als Ersatz für die sonst unmittelbar nach Weihnachten bestrittenen Bormio-Rennen. Das Spektakel auf der Stelvio fällt aus, weil dort im Februar die olympischen Ski-Entscheidungen der Männer ausgetragen werden.
Die österreichischen Speed-Asse um Vincent Kriechmayr suchen beim Ersatz auf der mit einigen Steilpassagen aufwartenden Li-Zeta-Strecke einen versöhnlichen Jahresabschluss. „In Nordamerika hat ja alles gepasst, es kann schnell wieder in die andere Richtung gehen“, meinte Kriechmayr.
Gröden-Schlappen abgehakt
Die Schlappen auf der Saslong von Gröden seien abgehakt. In Livigno wolle er mit mehr Vertrauen und Überzeugung auftreten. „Hier werden die Karten wieder neu gemischt. Man muss schauen, dass man von oben bis unten eine beherzte Fahrt macht“, betonte der Routinier.
