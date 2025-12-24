Vorteilswelt
Flug, Hotel, Karten:

24. Dezember: Fußballreise der Extraklasse sichern

Fußball International
24.12.2025 06:00

Unser „sportkrone“-Adventkalender endet heute mit dem 24. Dezember, und wir haben uns gemeinsam mit unseren Partnern noch einmal so richtig ins Zeug gelegt. Wir verlosen ein Fußballerlebnis der Extraklasse: eine Reise für zwei Personen nach Mailand – inklusive Flug, zwei Nächten im 4-Sterne-Hotel und Eintrittskarten für die Serie-A-Partie zwischen AC Milan und Juventus Turin. Gesponsert wird diese Reise von www.fussballreisen.com. Wie Sie gewinnen können – ganz einfach: Folgen Sie uns auf Instagram, Liken Sie den Beitrag und Markieren Sie drei Personen, denen Sie diesen Gewinn ebenso gönnen. Wir wünschen frohe Weihnachten und ruhige Stunden im Kreise der Liebsten.

