Von Straße abgekommen

Drei Autos kollidierten in Freilassing miteinander

Salzburg
27.12.2025 11:05
An den Autos entstand erheblicher Schaden.
An den Autos entstand erheblicher Schaden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Freilassing)

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B20 bei Freilassing Mitte (Salzburg) ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Pkw. Ein 78-jähriger Grieche aus Österreich kollidierte mit seinem Mercedes zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden Seat Ibiza, einer Österreicherin (28) und anschließend frontal mit einem dahinter fahrenden Honda Civic, ebenfalls mit einer österreichischen Lenkerin (41). 

0 Kommentare

Alle drei Fahrzeuge hatten eine österreichische Zulassung aus Braunau beziehungsweise Salzburg Land. Die Fahrer der jeweiligen Autos waren allein in ihren Fahrzeugen. Obwohl die Autos alle erheblich beschädigt wurden, wurden die Personen nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie erlitten zwei leichte sowie eine mittelschwere Verletzung.

Die Feuerwehr Freilassing übernahm Absicherung, Betreuung der Verletzten, Brandschutz, Batterietrennung, Verkehrslenkung und Reinigung der Unfallstelle. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar. Die Unfallursache wird von der Polizei Freilassing ermittelt.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

