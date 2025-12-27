Drei Autos kollidierten in Freilassing miteinander

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B20 bei Freilassing Mitte (Salzburg) ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Pkw. Ein 78-jähriger Grieche aus Österreich kollidierte mit seinem Mercedes zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden Seat Ibiza, einer Österreicherin (28) und anschließend frontal mit einem dahinter fahrenden Honda Civic, ebenfalls mit einer österreichischen Lenkerin (41).