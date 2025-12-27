Nächste PR-Managerin von Meghan schmeißt hin!

Meghan eine „Diktatorin in High Heels“?

Zuletzt gab Ashley Hansen, die globale Pressesprecherin des Paares, im letzten Jahr nach nur zwei Jahren ihren Job bei den Sussexes auf, um eine eigene Beratungsfirma zu gründen. Zudem verließen im Sommer drei weitere Mitarbeiter die Kommunikationsabteilung. Emily Robinson, die zuvor bei Netflix tätig war und zur Kommunikationsdirektorin ernannt wurde, gab ihre Position bereits nach vier Monaten im Oktober auf.