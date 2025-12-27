Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach nur 10 Monaten

Nächste PR-Managerin von Meghan schmeißt hin!

Royals
27.12.2025 12:14
Herzogin Meghan und Prinz Harry müssen sich erneut von einer PR-Agentin trennen. Meredith Maines ...
Herzogin Meghan und Prinz Harry müssen sich erneut von einer PR-Agentin trennen. Meredith Maines verlässt nach gerade mal zehn Monaten die Sussexes.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael loccisano)

Nach nicht einmal einem Jahr schmeißt nun Herzogin Meghans und Prinz Harrys Kommunikationschefin hin. Wie mehrere US-Medien berichteten, wird Meredith Maines fortan nicht mehr für die Sussexes arbeiten. Sie war bereits die elfte PR-Managerin für Meghan und Harry in fünf Jahren.

0 Kommentare

Rund zehn Monate habe Maines für das Herzogspaar von Sussex gearbeitet, berichtete unter anderem das „People“-Magazin. Sie bleibe jedoch bis zum Ende des Jahres im Amt, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. Maines Job als Kommunikationsleitung übernimmt künftig Liam Maguire, der bislang für Großbritannien und Europa zuständig war.

„Neue Herausforderung“ für Kommunikationschefin
Ein Sprecher von Harry und Meghan bestätigte unterdessen dem „People“-Magazin Maines‘ Abgang als Kommunikationschefin. „Meredith Maines und Method Communications haben ihre Zusammenarbeit mit dem Herzog und der Herzogin von Sussex beendet. Der Herzog und die Herzogin bedanken sich für ihren Beitrag und wünschen ihnen alles Gute.“

Meghan und Harry müssen sich von ihrer Kommunikationschefin trennen.
Meghan und Harry müssen sich von ihrer Kommunikationschefin trennen.(Bild: AP/Evan Agostini)

Auch Maines äußerte sich zu ihrem Abschied von den Sussexes und erklärte, dass es „nach einem Jahr inspirierender Arbeit mit Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, und Archewell“ an der Zeit sei, im neuen Jahr „eine neue Herausforderung“ anzunehmen.

„Sie ist wirklich unerschütterlich“
Zwar ist Maines mittlerweile die elfte Mitarbeitende aus Meghans und Harrys PR-Team, die ihren Job an den Nagel hängt, schlechte Worte verliert sie allerdings nicht über die Exil-Royals. So hieß es in ihrer Mitteilung weiter: „Ich bin dem Paar und dem Team zutiefst dankbar und habe größten Respekt vor dem Guten, das sie in der Welt bewirken.“

Eine Quelle verriet der „Page Six“ unterdessen über Maines: „Sie ist unerschütterlich und beschwert sich nicht. Sie hat ihre Zeit dort wirklich genossen, aber irgendwann ist es Zeit zu gehen.“

Bei „Friedensgespräch“ in London dabei
Meredith Maines hatte ihre Position offiziell im März dieses Jahres übernommen. Sie war vor allem für die Kommunikation rund um die gemeinnützigen Projekte, geschäftlichen Aktivitäten sowie das öffentliche Profil der Sussexes verantwortlich, rückte aber vor allem im Sommer in den Fokus.

Im September traf Prinz Harry König Charles in London. Meredith Maines war zuvor am ...
Im September traf Prinz Harry König Charles in London. Meredith Maines war zuvor am „Friedensgespräch“ beteiligt.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)

Damals traf sich Maines gemeinsam mit Liam Maguire mit Tobyn Andreae, dem Kommunikationsdirektor von König Charles, in London – für ein „Friedensgespräch“, wie britische Medien es bezeichneten, das zu einer Versöhnung zwischen dem britischen Monarchen und seinem Sohn Prinz Harry führen sollte. Tatsächlich kam es im September zu einem ersten kurzen Treffen zwischen Vater und Sohn seit rund eineinhalb Jahren.

Meghan eine „Diktatorin in High Heels“?
Zuletzt gab Ashley Hansen, die globale Pressesprecherin des Paares, im letzten Jahr nach nur zwei Jahren ihren Job bei den Sussexes auf, um eine eigene Beratungsfirma zu gründen. Zudem verließen im Sommer drei weitere Mitarbeiter die Kommunikationsabteilung. Emily Robinson, die zuvor bei Netflix tätig war und zur Kommunikationsdirektorin ernannt wurde, gab ihre Position bereits nach vier Monaten im Oktober auf. 

Lesen Sie auch:
In einem neuen Video der „Archewell Philanthropies“ stehen Prince Archie und Princess Lilibet im ...
„Völlig durchgedreht“
Wirbel um Meghans und Harrys Marken-Neustart!
19.12.2025
Chefin aus der Hölle?
Meghan vergrault zehnte PR-Agentin in fünf Jahren
24.10.2025

In der Vergangenheit gab es von Ex-Mitarbeitern immer wieder massive Kritik an Herzogin Meghan als Chefin. Unter anderem wurde die 44-Jährige als „Diktatorin in High Heels“ bezeichnet.  

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
270.212 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
161.197 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
136.316 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Royals
Nach nur 10 Monaten
Nächste PR-Managerin von Meghan schmeißt hin!
Nach Høiby-Skandal
Norwegens König hofft auf ruhigeres Jahr 2026
Wegen unruhiger Zeiten
Charles’ Weihnachtsrede mit ernster Botschaft
Ex-Prinz fehlte
Andrews Töchter bei royalem Gottesdienst dabei
Rührende Überraschung
Kate und Charlotte entzücken mit Weihnachtsduett
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf