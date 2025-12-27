Wie man im Handumdrehen die Sinnlos-Jobs abschafft

Die Wiener Landesregierung besteht neben dem Bürgermeister aus sieben Stadträten mit Ressort und sechs Stadträten ohne Aufgabengebiet. Diese sechs – drei aus der FPÖ, zwei Grüne, einer von der ÖVP (siehe die Porträts oben) – darf aufgrund des Proporz-Systems die Rathaus-Opposition stellen. Jeder von ihnen kassiert pro Kopf und Monat 11.328 Euro.