Nach Weihnachten zeigt sich oft erst, ob die Überraschung wirklich gelungen ist. Pullover zu eng, das Geschenkte hat man bereits oder es trifft einfach nicht den Geschmack. Und dann stellt sich unweigerlich die Frage: behalten oder doch zurück ins Geschäft? Unsere Frage des Tages vom 27. Dezember lautet daher: „Zweite Chance fürs Christkind: Tauschen Sie heuer Geschenke um?“
Wie gehen Sie mit unpassenden Geschenken um? Tauschen Sie sie um, verschenken Sie sie weiter oder behalten Sie sie trotzdem? Welche Erfahrungen haben Sie mit Umtauschfristen und Rückgaberegeln gemacht? Wir sind gespannt auf Ihre Einschätzungen!
