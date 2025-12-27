Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Tauschen Sie heuer Geschenke um?

Forum
27.12.2025 11:33
Nach den Feiertagen beginnt die große Umtauschzeit
Nach den Feiertagen beginnt die große Umtauschzeit(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Nach Weihnachten zeigt sich oft erst, ob die Überraschung wirklich gelungen ist. Pullover zu eng, das Geschenkte hat man bereits oder es trifft einfach nicht den Geschmack. Und dann stellt sich unweigerlich die Frage: behalten oder doch zurück ins Geschäft? Unsere Frage des Tages vom 27. Dezember lautet daher: „Zweite Chance fürs Christkind: Tauschen Sie heuer Geschenke um?“

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Wie gehen Sie mit unpassenden Geschenken um? Tauschen Sie sie um, verschenken Sie sie weiter oder behalten Sie sie trotzdem? Welche Erfahrungen haben Sie mit Umtauschfristen und Rückgaberegeln gemacht? Wir sind gespannt auf Ihre Einschätzungen!

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
268.911 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
157.214 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
134.471 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Forum
Forum
Handy, Games und Co: Wie schützen Sie Ihr Kind?
Frage des Tages
Ankündigung: Glauben Sie, dass Spritpreis sinkt?
Forum
Pisten-Gaudi oder Palmen-Traum: Wie urlauben Sie?
Forum
Winterchaos auf der Straße: Sind Sie bereit?
Frage des Tages
Verbringen Sie die Feiertage mit der Familie?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf