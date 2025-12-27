Hilferuf per SMS rettet junge Frau in Wien

Frauenhelpline gegen Männergewalt

Telefonnummer: 0800-222555 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)

HelpCh@t

Der HelpCh@t ist eine Online-Beratungsstelle für Frauen und Mädchen. Sie bietet täglich von 18 bis 22 Uhr anonym, kostenlos und vertraulich Beratungen an.

Polizei

Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Österreichische Gewaltschutzzentren

Telefonnummer: 0800-700217 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)

Frauenhäuser

Frauenhaus-Notruf – Telefonnummer: 05-7722 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)

Männerberatung

Telefonnummer: 0800-400777 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)