Hilferuf per SMS rettet junge Frau in Wien

Erneut ist es in Wien zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Ein 28-Jähriger wurde in Favoriten festgenommen, nachdem er seine Freundin aus Eifersucht mehrfach mit dem Umbringen bedroht und mehrmals auf sie eingeschlagen hatte.
Laut Polizei soll der Mann seine 18-jährige Freundin im Zeitraum von 22. bis 26. Dezember in einer Wohnung aus Eifersucht wiederholt geschlagen haben. Besonders brisant: Er soll ihr gedroht haben, falls sie die Polizei verständigen würde.
Telefonnummer: 0800-222555 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)
Der HelpCh@t ist eine Online-Beratungsstelle für Frauen und Mädchen. Sie bietet täglich von 18 bis 22 Uhr anonym, kostenlos und vertraulich Beratungen an.
Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
Telefonnummer: 0800-700217 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)
Frauenhaus-Notruf – Telefonnummer: 05-7722 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)
Telefonnummer: 0800-400777 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)
Bat Freundin um Hilfe
Am Freitag bat die junge Frau schließlich per Textnachricht eine Freundin um Hilfe. Diese alarmierte umgehend den Polizeinotruf. Die alarmierten Beamten nahmen den 28-Jährigen sofort fest.
Der Mann zeigte sich nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen.
