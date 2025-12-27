Wo der Teufel stets zu spät ist

In Dörfern wie Nadur oder Xewkija sind sie dann richtig auffällig: Kirchen mit zwei Zifferblättern, deren Uhrzeiten nie übereinstimmen. Was zunächst wie ein Baufehler wirkt, entpuppt sich als alter und tief verwurzelter Volksglaube. Die falsche Uhrzeit soll den Teufel verwirren, damit er die Messe verpasst. Dabei erkennt man meist schnell, welche Uhr die echte Zeit zeigt: In der Regel funktioniert nur eine der Uhren, während die andere oft gar nicht weiterläuft oder sogar nur aufgemalt ist. Verlässlich ist sie jedenfalls nicht – aber vielmehr ein Sinnbild für das gesamte Inselgefühl: Hier steht die Zeit meist still.