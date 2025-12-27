Berg-Führerschein: Könnte das etwas bringen?

Die Sicherheit sollte bei allen Unternehmungen im alpinen Gelände an erster Stelle stehen, und eine solide Vorbereitung ist unumgänglich. Doch auch die am besten vorbereiteten Sportler und Enthusiasten können in schwierige Lagen geraten. Dazu kommen dann Lifestyle- und Sportinfluencer, die Touren in den Bergen als Leichtigkeit darstellen und für viele greifbarer machen, die sich bisher kaum mit der Materie befasst haben. So kann sich schnell der Eindruck einschleichen, der alpine Raum wäre gar weniger gefährlich als er es tatsächlich ist.