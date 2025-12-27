Ex-Kinderstar Tylor Chase zu Weihnachten in Klinik

Sein Schicksal sorgt derzeit nicht nur bei seinen Fans für Entsetzen: Ex-Nickelodeon-Star Tylor Chase lebt auf der Straße. Doch seine Situation wird immer dramatischer. Denn über Weihnachten musste der heute 36-jährige ehemalige Kinderstar ins Spital!
Mit seiner Rolle als Schüler Martin Qwerly in der Serie „Neds ultimativer Schulwahnsinn“ spielte sich Tylor Chase in den 2000er-Jahren in die Herzen seiner jungen Fans. Doch nach dem Serien-Aus blieben die Rollenangebote aus, der Ex-Kinderstar stürzte ab.
Erst kurz vor Weihnachten entdeckte eine TikTokerin den ehemaligen Nickelodeon-Star in Los Angeles auf der Straße. Ein Video, das keinen kaltließ.
In den sozialen Medien schlug das Video des obdachlosen Tylor Chase kurz vor Weihnachten hohe Wellen:
Tylor Chase „in guten Händen“
Vor allem nicht Chases Freunde und Fans. Einige brachten frische Kleidung, sein ehemaliger Kollege Daniel Curtis Lee spendierte dem ehamligen Kinderstar sogar ein Hotelzimmer, das dieser jedoch verwüstete.
Influencer Jacob „Jake“ Harris verriet unterdessen der „Daily Mail“, dass Chases Vater ihn gebeten habe, seinem Sohn zu helfen. „Ich konnte endlich ein Krisenzentrum erreichen, das noch am selben Tag eine Untersuchung durchführte“, verriet dieser der britischen Zeitung. „Sie stellten fest, dass er sofortige Hilfe benötigte und brachten ihn für 72 Stunden in ein örtliches Krankenhaus.“
Der Ex-Nickelodeon-Star sei „jetzt in guten Händen“, fuhr Harris fort. „Und die Zukunft sieht vielversprechend aus. Er brauchte einfach nur jemanden, der tatsächlich etwas unternimmt, um ihm zu helfen.“
Chase wurde „in eine Einrichtung“ gebracht
Harris ist zudem ein Freund des ehemaligen „Mighty Ducks“-Stars Shaun Weiss, der ebenfalls jahrelang mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Der Schauspieler ließ über seinen Sprecher nun mitteilen, dass Tylor Chase mittlerweile „in eine Einrichtung“ gebracht worden sei.
In diesem Video bedankte sich Shaun Weiss für die Hilfe der Fans, die ihnen bei der Suche nach Tylor Chase zuteilwurde:
Die große öffentliche Anteilnahme sei „zu einem sehr kritischen Zeitpunkt“ gekommen, wie Weiss weiter ausrichten ließ. „Es geht ihm nicht gut. Er benötigt eine Behandlung, die über die Möglichkeiten einer Standard-Entzugsklinik hinausgeht. Er braucht Wochen, um sich zu stabilisieren.“
„Tylor ist ein wunderbarer Mensch“
Chases Vater Joseph Mendez Jr., der als Immobilienmakler in Georgia arbeitet, erklärte der „Daily Mail“ unterdessen, dass sein Sohn seit vielen Jahren mit psychischen Erkrankungen und Drogenmissbrauch zu kämpfen habe. Schon 2015 wurde Schizophrenie und eine bipolare Störung diagnostiziert.
„Tylor ist ein wunderbarer Mensch. Seit mehr als einem Jahrzehnt sucht die Familie nach Behandlungsmöglichkeiten für Tylor, darunter Unterstützung bei Substanzmissbrauch sowie psychologische Betreuung“, erklärte dieser.
Schon 2021 hatte die Familie für Chase einen Platz in einer Entzugsklinik in Georgia organisiert. Doch der ehemalige Kinderstar wollte sich nicht helfen lassen. „Er entschied sich, die Medikamente abzusetzen, und nahm den Drogenkonsum wieder auf“, erinnerte sich sein Vater betrübt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.