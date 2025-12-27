Nach Sturz auf dem Eis: Leerdam droht Olympia-Aus

In den Niederlanden fanden um die Weihnachtsfeiertage die Qualifikationen der holländischen Eisschnellläufer für Olympia statt. Jake Pauls Verlobte Jutta Leerdam zählte dabei klar zu den Favoritinnen – doch sie schaffte es bei dem Rennen nicht ins Ziel.
In Heerenveen in den Niederlanden ging es zuletzt darum, sich für die 1000-Meter-Distanz bei den olympischen Winterspielen zu qualifizieren. Die Weltklasse-Athletin Jutta Leerdam stürzte dabei heftig: Die zweimalige Weltmeisterin war weggerutscht und mit 50 km/h in die Bande geknallt. Verletzt hat sie sich dabei glücklicherweise nicht.
Jake Paul verfolgte den Sturz live
Der Sturz kostete die 26-Jährige das direkte Ticket für die Winterspiele in Mailand und Cortina d‘Ampezzo. Ihr prominenter Verlobter, Jake Paul, verfolgte das Rennen von der Zuschauertribüne aus. Der Boxer hatte erst kurz zuvor im Kampf gegen den ehemaligen Weltmeister Anthony Joshua einen doppelten Kieferbruch erlitten.
Läuferin nach Sturz frustriert
Doch es ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Das Auswahlverfahren des holländischen Verbandes erlaubt es, Eisschnellläufern im Notfall einen Startplatz zuzuweisen, wie die „Bild“ berichtet. Leerdam zeigte sich frustriert über ihre Niederlage: „Ich finde das ärgerlich, weil ich einfach die Kontrolle behalten möchte.“ Jetzt hoffe die 26-Jährige auf eine Nominierung, denn sie glaube, dass sie „bei den Spielen über 1000 Meter wirklich hingehöre.“
„Werde alles geben“
Jetzt heißt es also hoffen für die Athletin. Vorerst muss sie sich aber auf die 500-Meter-Distanz konzentrieren, welche für Sonntag angesetzt ist. Im Interview sagte Leerdam dazu: „Ich werde einfach alles geben und an diesem Wochenende mein Bestes zeigen. Aber ich weiß nicht, wie es mit meinen Schlittschuhen und meinem Körper aussieht. Das ist einfach kein guter Start.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.