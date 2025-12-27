Nach Sturz auf dem Eis: Leerdam droht Olympia-Aus

„Werde alles geben“

Jetzt heißt es also hoffen für die Athletin. Vorerst muss sie sich aber auf die 500-Meter-Distanz konzentrieren, welche für Sonntag angesetzt ist. Im Interview sagte Leerdam dazu: „Ich werde einfach alles geben und an diesem Wochenende mein Bestes zeigen. Aber ich weiß nicht, wie es mit meinen Schlittschuhen und meinem Körper aussieht. Das ist einfach kein guter Start.“