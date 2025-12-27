Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein SPÖ-Rückkehrer

Roter Personal-Umbau geht in die nächste Runde

Kärnten
27.12.2025 11:30
Ein Landesregierungsbüro bekommt Verstärkung.
Ein Landesregierungsbüro bekommt Verstärkung.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Der personelle Wandel schreitet zügig voran: Das neue Jahr startet in der SPÖ Kärnten mit einem roten Rückkehrer.

0 Kommentare

Turbulentes Jahr für die Kärntner SPÖ: Neben Landtagspräsident Reinhart Rohr, Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, ein paar Landtagsabgeordneten und Peter Kaiser als Parteivorsitzender machte auch Landesrätin Sara Schaar Platz für neue Gesichter. Und ein solcher Umbau geht meist Hand in Hand mit dem Wechsel von Mitarbeitern – immerhin kann auch innerparteilich nicht jeder mit jedem.

Wie die „Krone“ erfuhr, darf sich nun im kommenden Jahr Landesrätin Beate Prettner über einen neuen Büroleiter freuen: Roland Neubauer, Gemeinderat in St. Veit und seit 2010 Mitarbeiter im SPÖ-Landtagsklub, kehrt in die Landesregierung zurück.

Roland Neubauer gilt als politisch versierter Netzwerker.
Roland Neubauer gilt als politisch versierter Netzwerker.(Bild: GERNOT GLEISS)

Netzwerker mit viel Polit-Erfahrung
Der politisch versierte Netzwerker unterstützte nämlich bereits zwischen 2008 und 2010 die damaligen Landesregierungsmitglieder Nicole Cernic, Rohr und Kaiser. Neubauers Vorgänger Johannes Rampler soll sich künftig Aufgaben im Klimabündnis widmen.

Und damit dürfte der personelle Umbruch noch nicht abgeschlossen sein: Denn mit dem angekündigten Rückzug von Landeshauptmann Peter Kaiser im neuen Jahr steht der Kärntner SPÖ die nächste Phase der Neuaufstellung bevor – inklusive weiterer personeller Weichenstellungen.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
268.911 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
157.214 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
134.471 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Kärnten
Ein SPÖ-Rückkehrer
Roter Personal-Umbau geht in die nächste Runde
Eishockey-Ticker
Kärnten-Derby! KAC gegen VSV ab 14.30 Uhr LIVE
Überschlug sich
Schwerer Quad-Unfall bei Pisteneinsatz in Kärnten
„Schadet uns allen!“
Dieb am Christkindlmarkt: Bäume und Schmuck weg!
Wetterrückblick 2025
Über dem Durchschnitt: Kärnten erlebte Hitzejahr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf