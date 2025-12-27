Roter Personal-Umbau geht in die nächste Runde

Der personelle Wandel schreitet zügig voran: Das neue Jahr startet in der SPÖ Kärnten mit einem roten Rückkehrer.
Turbulentes Jahr für die Kärntner SPÖ: Neben Landtagspräsident Reinhart Rohr, Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, ein paar Landtagsabgeordneten und Peter Kaiser als Parteivorsitzender machte auch Landesrätin Sara Schaar Platz für neue Gesichter. Und ein solcher Umbau geht meist Hand in Hand mit dem Wechsel von Mitarbeitern – immerhin kann auch innerparteilich nicht jeder mit jedem.
Wie die „Krone“ erfuhr, darf sich nun im kommenden Jahr Landesrätin Beate Prettner über einen neuen Büroleiter freuen: Roland Neubauer, Gemeinderat in St. Veit und seit 2010 Mitarbeiter im SPÖ-Landtagsklub, kehrt in die Landesregierung zurück.
Netzwerker mit viel Polit-Erfahrung
Der politisch versierte Netzwerker unterstützte nämlich bereits zwischen 2008 und 2010 die damaligen Landesregierungsmitglieder Nicole Cernic, Rohr und Kaiser. Neubauers Vorgänger Johannes Rampler soll sich künftig Aufgaben im Klimabündnis widmen.
Und damit dürfte der personelle Umbruch noch nicht abgeschlossen sein: Denn mit dem angekündigten Rückzug von Landeshauptmann Peter Kaiser im neuen Jahr steht der Kärntner SPÖ die nächste Phase der Neuaufstellung bevor – inklusive weiterer personeller Weichenstellungen.
