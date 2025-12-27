Roter Personal-Umbau geht in die nächste Runde

Turbulentes Jahr für die Kärntner SPÖ: Neben Landtagspräsident Reinhart Rohr, Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, ein paar Landtagsabgeordneten und Peter Kaiser als Parteivorsitzender machte auch Landesrätin Sara Schaar Platz für neue Gesichter. Und ein solcher Umbau geht meist Hand in Hand mit dem Wechsel von Mitarbeitern – immerhin kann auch innerparteilich nicht jeder mit jedem.