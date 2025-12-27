Sollten Sie lieber nach vorne oder zurück schauen?

Die römische Mythologie kannte Gott Janus, eine Männergestalt ohne Hinterkopf, dafür aber mit zwei Gesichtern, welche nach vorne und hinten zugleich blicken konnten. Diese Fähigkeit zur Rundumschau sollte weniger dem lückenlosen Panoramablick über das Forum Romanum dienen, auf welchem Janus ein wichtiger Tempel geweiht war – sie war vielmehr sinnbildlich gedacht für einen erhellenden Blick in die bekannte Vergangenheit und eine unsichere Zukunft.