Brauchen wir einen Führerschein für unsere Berge?

Die Tragödie am höchsten Berg Österreichs, dem 3798 Meter hohen Großglockner, hat international Schlagzeilen gemacht und wird nach wie vor in den Stuben leidenschaftlicher Alpinisten stark diskutiert. Über die Gründe dafür sprach die „Krone“ mit einem Pinzgauer, der sich sowohl mit dem Recht als auch mit der Bergwelt auskennt: Sebastian Kinberger aus Zell am See, im Brotberuf Rechtsanwalt, in der Freizeit ein echter Bergfex.