Darum lagen mehr als 100.000 Euro im Tourismusbüro

Mehr als 100.000 Euro sind in der Nacht auf Montag aus dem Tourismusbüro am Katschberg verschwunden, die „Krone“ berichtete. Noch ist völlig unklar, wer hinter dem Mega-Coup steckt. Doch ein Gedanke lässt Mitarbeiter und Touristiker auf der Katschberghöhe nicht mehr los ...