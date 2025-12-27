Darum lagen mehr als 100.000 Euro im Tourismusbüro

Kunasek verschenkt seine Logen in der Oper
Die Stimmung im Kärntner Tourismusort Katschberg ist nach dem Mega-Diebstahl getrübt. Mehr als 100.000 Euro ließen Unbekannte aus dem Tourismusbüro mitgehen. Für viele ist es unverständlich, warum dort so viel Geld gelagert wird. Ein Mitarbeiter klärt auf.
Mehr als 100.000 Euro sind in der Nacht auf Montag aus dem Tourismusbüro am Katschberg verschwunden, die „Krone“ berichtete. Noch ist völlig unklar, wer hinter dem Mega-Coup steckt. Doch ein Gedanke lässt Mitarbeiter und Touristiker auf der Katschberghöhe nicht mehr los ...
