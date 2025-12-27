Blutiger Streit um Ex-Freundin endet mit Festnahme

Zu einer blutigen Auseinandersetzung ist es am Freitagmorgen in Wien-Währing gekommen. Ein 19-Jähriger suchte gegen 7 Uhr die Wohnung seiner gleichaltrigen Ex-Freundin auf, um ein klärendes Gespräch zu führen. Dabei geriet er mit dem aktuellen Freund der Frau, einem 21-Jährigen, in einen Streit, der rasch eskalierte, nachdem er wenig später mit zwei weiteren Freunden aufgetaucht war.
Der 21-Jährige soll die Wohnung laut Polizeu zunächst verlassen haben, kehrte jedoch wenig später gemeinsam mit zwei Freunden – einem 20-Jährigen und einem 21-Jährigen– zurück. In weiterer Folge kam es erneut zu einer Auseinandersetzung. Dabei soll der 21-Jährige ein Messer gezückt und dem 19-Jährigen mehrere Schnittverletzungen zugefügt haben.
Alle drei Männer festgenommen
Die mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst. Die alarmierten Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden alle drei Tatverdächtigen schließlich mit Unterstützung der WEGA an ihren Wohnadressen festgenommen. Sie wurden in eine Justizanstalt eingeliefert.
