Blutiger Streit um Ex-Freundin endet mit Festnahme

Zu einer blutigen Auseinandersetzung ist es am Freitagmorgen in Wien-Währing gekommen. Ein 19-Jähriger suchte gegen 7 Uhr die Wohnung seiner gleichaltrigen Ex-Freundin auf, um ein klärendes Gespräch zu führen. Dabei geriet er mit dem aktuellen Freund der Frau, einem 21-Jährigen, in einen Streit, der rasch eskalierte, nachdem er wenig später mit zwei weiteren Freunden aufgetaucht war.