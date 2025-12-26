Pensionen: Was Österreich von Dänemark lernen kann

Österreichs Pensionssystem ist im internationalen Vergleich sehr teuer. Das liegt nicht nur am niedrigen faktischen Pensionsantrittsalter, sondern auch an der Einseitigkeit. 90 Prozent entfallen auf die staatliche Säule. Dänemark zeigt vor, wie man ein Pensionssystem für den Staat günstiger macht, ohne dass Pensionisten dadurch niedrigere Einkommen hinnehmen müssen.