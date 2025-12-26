Pensionen: Was Österreich von Dänemark lernen kann

United zittert sich zum Sieg gegen Newcastle
Österreichs Pensionssystem ist im internationalen Vergleich sehr teuer. Das liegt nicht nur am niedrigen faktischen Pensionsantrittsalter, sondern auch an der Einseitigkeit. 90 Prozent entfallen auf die staatliche Säule. Dänemark zeigt vor, wie man ein Pensionssystem für den Staat günstiger macht, ohne dass Pensionisten dadurch niedrigere Einkommen hinnehmen müssen.
Dänemark ist keineswegs ein kapitalistisches Vorzeigeland ohne Sozialstaat oder mit massiver Altersarmut. Das Pensionsniveau ist dort etwa so hoch wie in Österreich. Trotzdem gibt der dänische Staat – gemessen an der Wirtschaftsleistung – rund 40 Prozent weniger Mittel für Pensionen aus. Wie ist das möglich?
