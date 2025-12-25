Der Finanzminister kündigt Kürzungen an, bei wichtigen Projekten wird gespart, notwendige Investitionen werden verschoben und das Leben wird Monat für Monat teurer. Gleichzeitig beschließen unsere Volksvertreter, Milliarden für die Ukraine bereitzustellen. Unverhohlen erklärt uns die nie von EU-Bürgern gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass Europa die Ukraine finanzieren müsse. Die zentrale Frage bleibt unbeantwortet: warum? Und so nimmt die EU mit Zustimmung unserer Regierung 90 Mrd. Euro auf, um sie an die Ukraine weiterzureichen.