„Krone“-Gastkommentar

Unangenehme Wahrheit

Kolumnen
25.12.2025 14:18
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Weihnachtsfriede. Welch ein schöner Gedanke – und welch eine Illusion. Gerade in einer besinnlichen Zeit sollte auch eine unangenehme Wahrheit ausgesprochen werden, denn es gibt 90 Milliarden Gründe, einen klaren Blick zu bewahren. Unser Bundeskanzler brachte es auf den Punkt: Die EU-Hilfe von 90 Mrd. Euro für die Ukraine bedeute keine unmittelbare Belastung für uns Österreicher. Wer sinnerfassend liest, erkennt, wir zahlen die Zeche „nur“ mittelbar, also indirekt.

Der Finanzminister kündigt Kürzungen an, bei wichtigen Projekten wird gespart, notwendige Investitionen werden verschoben und das Leben wird Monat für Monat teurer. Gleichzeitig beschließen unsere Volksvertreter, Milliarden für die Ukraine bereitzustellen. Unverhohlen erklärt uns die nie von EU-Bürgern gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass Europa die Ukraine finanzieren müsse. Die zentrale Frage bleibt unbeantwortet: warum? Und so nimmt die EU mit Zustimmung unserer Regierung 90 Mrd. Euro auf, um sie an die Ukraine weiterzureichen.

De facto wollen die USA einen Russland-freundlichen Frieden diktieren. Wer glaubt ernsthaft, dass sich ein möglicher Präsident Donald Trump dabei um unsere 90 Mrd. kümmern wird? Am Ende muss jemand bezahlen. Als Nettozahler wird Österreich dieser Realität nicht entkommen. Die Wahrheit lässt sich im Spiegel erkennen: Wer zu lange nachgibt, läuft Gefahr, als der Dümmere dazustehen.

Porträt von Christian Baha
Christian Baha
