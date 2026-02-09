Vorteilswelt
Nach Olympia-Drama

„Ich bereue nichts! Nun meldet sich Vonn zu Wort

Olympia
09.02.2026 23:18
Lindsey Vonn kurz vor dem Start der Olympischen Spiele
Lindsey Vonn kurz vor dem Start der Olympischen Spiele(Bild: AP/Fatima Shbair)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

„Gestern hat mein Olympia-Traum nicht jenes Ende genommen, das ich mir erhofft hatte. Es ist kein Happy End wie im Märchen gewesen, sondern einfach das Leben“ – Lindsey Vonn hat sich nach ihrem grauenhaften Sturz bei der Olympia-Abfahrt mit einem berührenden Social-Media-Post erstmals selbst zu Wort gemeldet!

0 Kommentare

Besonders beeindruckt, wie die 41-jährige Ski-Legende den für sie so tragisch ausgegangenen Sonntag Revue passieren lässt: „Obwohl der gestrige Tag nicht so verlaufen ist, wie ich es mir erhofft hatte, und trotz der starken körperlichen Schmerzen, ich bereue nichts!“

Lesen Sie auch:
Alan Kildow und Lindsey Vonn
Machtwort gesprochen
Vonn-Papa: „Das ist das Ende ihrer Karriere!“
09.02.2026
Nach Horror-Sturz
Lindsey Vonn offenbar ein zweites Mal operiert
09.02.2026

„Kreuzbandriss und frühere Verletzungen hatten damit nichts zu tun!“
Im Abfahrtslauf könnten gerade einmal 5 Inches (etwa 12,7 Zentimeter) den Unterschied zwischen einer optimalen Linie und einer schweren Verletzung ausmachen, so Vonn. Sie sei von ihrer Linie her schlichtweg 5 Inches zu eng gewesen, sodass sich ihr rechter Arm im Tor verhakt und verdreht habe, was zu ihrem Sturz geführt hätte. „Mein Kreuzbandriss und meine frühere Verletzungen hatten damit absolut nichts zu tun!“, so Vonn bestimmt.

„Es war und wird immer ein unglaublich gefährlicher Sport bleiben!“
Überhaupt am Start zu stehen, sei ein unglaubliches Gefühl gewesen, das sie niemals vergessen werde. „Zu wissen, dass ich dort stand und die Chance auf den Sieg hatte, war schon ein Sieg für sich. Ich wusste auch, dass ein Rennen ein Risiko birgt. Es war und wird immer ein unglaublich gefährlicher Sport bleiben!“

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn
Drama nach 13 Sekunden
Sturz mit kaputtem Knie! Vonn schreit auf Piste
08.02.2026
Nur Blech für Hütter
Drama um Vonn überschattet Triumph von Johnson
08.02.2026

Allen ihren Fans und Followern gibt Vonn, die selbst davon ausgeht, zur vollständigen Genesung noch mehrere Operationen über sich ergehen lassen zu müssen, noch einen Rat für die Zukunft mit: „Das Leben ist zu kurz, um nicht an sich selbst zu glauben! Denn das einzige Scheitern im Leben ist, es gar nicht erst zu versuchen …“

