„Ich bereue nichts! Nun meldet sich Vonn zu Wort

Überhaupt am Start zu stehen, sei ein unglaubliches Gefühl gewesen, das sie niemals vergessen werde. „Zu wissen, dass ich dort stand und die Chance auf den Sieg hatte, war schon ein Sieg für sich. Ich wusste auch, dass ein Rennen ein Risiko birgt. Es war und wird immer ein unglaublich gefährlicher Sport bleiben!“