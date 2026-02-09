Opfer schon 19 Tage vor Fund als vermisst gemeldet

Ein 51-jähriger Ungar soll in Wels zuerst seine Tochter (19) und dann sich selbst getötet haben. Die Tat blieb allerdings trotz Vermisstenanzeige des Arbeitgebers der jungen Frau lange unentdeckt. Gegen den Vater gab es bereits zwei Anzeigen nach Missbrauchsvorwürfen. Die „Krone“ hörte sich vor Ort um.