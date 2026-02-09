„Nachhaltiger Frieden gelingt nur mit Frauen“

Nach Angaben der UNO leben derzeit rund 676 Millionen Frauen in einem Umkreis von 50 Kilometern um aktive Konfliktgebiete. In den vergangenen zwei Jahren sei die Zahl bestätigter Fälle konfliktbezogener sexueller Gewalt um 87 Prozent gestiegen, wobei das Alter der Opfer zwischen einem und 75 Jahren liege. Gleichzeitig würden Mittel für Frauenorganisationen gekürzt, während die weltweiten Militärausgaben auf einen Rekordwert von 2,7 Billionen Dollar (2,3 Billionen Euro) gestiegen seien.