Einsatz: USA entern Öltanker im Indischen Ozean

„Verfolgt und gejagt“

Die „Aquila II“ sei dann „verfolgt und gejagt“ worden, schrieb das US-Verteidigungsministerium im Onlinedienst X. Es handelt sich um den achten Tanker, der von den USA seit Ausrufung der Ölblockade festgesetzt wurde. Das Schiff war das Erste, das von den USA im Indischen Ozean festgesetzt wurde. Es soll unter der Flagge Panamas gefahren und am Export von sanktioniertem russischem Öl beteiligt gewesen sein, wie das Portal „War & Sanctions“ berichtete. Ein Video, das dem Social-Media-Beitrag beigefügt war, zeigte US-Soldaten in Militäruniformen, die von einem darüber kreisenden Hubschrauber an Bord des Schiffes gingen.