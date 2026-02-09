Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Putins Schattenflotte

Einsatz: USA entern Öltanker im Indischen Ozean

Ausland
09.02.2026 21:48
Es ist bereits der achte Tanker, der von den USA seit der Ausrufung der Ölblockade festgesetzt ...
Es ist bereits der achte Tanker, der von den USA seit der Ausrufung der Ölblockade festgesetzt wurde.(Bild: X/Department of War)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die USA haben einen Öltanker im Indischen Ozean beschlagnahmt. Dazu mussten sie ihn buchstäblich von einem Weltmeer bis ins andere jagen. Das Schiff soll Teil von Putins Schattenflotte sein und war bereits der achte Tanker, der von den USA seit der Ausrufung der Ölblockade festgesetzt wurde.

0 Kommentare

US-Soldaten haben das Schiff „Aquila II“ ohne Zwischenfälle eingenommen, erklärte das Pentagon am Montag in Washington. Der Tanker sei zuerst in der Karibik gesichtet worden und habe gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängte Ölblockade gegen Venezuela verstoßen.

„Verfolgt und gejagt“
Die „Aquila II“ sei dann „verfolgt und gejagt“ worden, schrieb das US-Verteidigungsministerium im Onlinedienst X. Es handelt sich um den achten Tanker, der von den USA seit Ausrufung der Ölblockade festgesetzt wurde. Das Schiff war das Erste, das von den USA im Indischen Ozean festgesetzt wurde. Es soll unter der Flagge Panamas gefahren und am Export von sanktioniertem russischem Öl beteiligt gewesen sein, wie das Portal „War & Sanctions“ berichtete. Ein Video, das dem Social-Media-Beitrag beigefügt war, zeigte US-Soldaten in Militäruniformen, die von einem darüber kreisenden Hubschrauber an Bord des Schiffes gingen.

Lesen Sie auch:
Die EU-Kommission plant derzeit das 20. Sanktionspaket gegen Russland. Tankern mit Öl an Bord ...
Öltanker im Visier
So will die EU die Einnahmen des Kremls reduzieren
06.02.2026
Schiff außer Kontrolle
Tanker aus Schattenflotte driftet im Mittelmeer
23.01.2026

Blockade seit Ende 2025
Die USA hatten die Blockade Ende Dezember verhängt, vor der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro Anfang Jänner. Sie richtet sich gegen sanktionierte Öltanker, die Venezuela ansteuern oder verlassen.

Öllieferungen stark zurückgegangen
Die US-Blockade hat die venezolanischen Ölexporte stark eingeschränkt. Nur Schiffe, die mit Chevron in Verbindung stehen und für die USA bestimmt sind, verkehren noch wie gewohnt. Die Verladungen sanken im Jänner um etwa die Hälfte auf rund 400.000 Barrel pro Tag, sagte Matt Smith, Leiter der US-Analyse bei Kpler zuletzt in einem „BBC“-Interview.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
USAWashingtonVenezuelaKaribik
Schiff
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf