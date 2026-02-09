Putins Schattenflotte
Einsatz: USA entern Öltanker im Indischen Ozean
Die USA haben einen Öltanker im Indischen Ozean beschlagnahmt. Dazu mussten sie ihn buchstäblich von einem Weltmeer bis ins andere jagen. Das Schiff soll Teil von Putins Schattenflotte sein und war bereits der achte Tanker, der von den USA seit der Ausrufung der Ölblockade festgesetzt wurde.
US-Soldaten haben das Schiff „Aquila II“ ohne Zwischenfälle eingenommen, erklärte das Pentagon am Montag in Washington. Der Tanker sei zuerst in der Karibik gesichtet worden und habe gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängte Ölblockade gegen Venezuela verstoßen.
„Verfolgt und gejagt“
Die „Aquila II“ sei dann „verfolgt und gejagt“ worden, schrieb das US-Verteidigungsministerium im Onlinedienst X. Es handelt sich um den achten Tanker, der von den USA seit Ausrufung der Ölblockade festgesetzt wurde. Das Schiff war das Erste, das von den USA im Indischen Ozean festgesetzt wurde. Es soll unter der Flagge Panamas gefahren und am Export von sanktioniertem russischem Öl beteiligt gewesen sein, wie das Portal „War & Sanctions“ berichtete. Ein Video, das dem Social-Media-Beitrag beigefügt war, zeigte US-Soldaten in Militäruniformen, die von einem darüber kreisenden Hubschrauber an Bord des Schiffes gingen.
Blockade seit Ende 2025
Die USA hatten die Blockade Ende Dezember verhängt, vor der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro Anfang Jänner. Sie richtet sich gegen sanktionierte Öltanker, die Venezuela ansteuern oder verlassen.
Öllieferungen stark zurückgegangen
Die US-Blockade hat die venezolanischen Ölexporte stark eingeschränkt. Nur Schiffe, die mit Chevron in Verbindung stehen und für die USA bestimmt sind, verkehren noch wie gewohnt. Die Verladungen sanken im Jänner um etwa die Hälfte auf rund 400.000 Barrel pro Tag, sagte Matt Smith, Leiter der US-Analyse bei Kpler zuletzt in einem „BBC“-Interview.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.