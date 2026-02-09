An der Spitze der besten Liga der Welt

Eine ÖEHV-Eishockey-Legionärin aus Weiz führt mit Boston die PWHL-Profiliga, die „NHL der Frauen“, an. Das gibt Auftrieb für Österreichs erste A-Weltmeisterschaft und das Duell gegen den regierenden Weltmeister.
Mit einem 4:1 gegen Norwegen schlossen Österreichs Eishockey-Damen am Sonntag die Wörthersee Trophy als Dritter ab – ein guter Test für die A-WM in Dänemark, wo es im November gegen Weltmeister USA geht. Auf diese Partie brennt besonders US-Legionärin Theresa Schafzahl (die in Kärnten gegen Dänemark ein Tor erzielte): „Österreich ist ja erstmals bei einer A-WM dabei. Und das Duell gegen die Amerikanerinnen wird eine schöne Herausforderung!“ Das weiß sie aus erster Hand: Die 25-jährige Stürmerin aus Weiz spielt ja in der nordamerikanischen Profiliga PWHL (Professional Women’s Hockey League) und führt mit Boston Fleet die „Frauen-NHL“ an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.