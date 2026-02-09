An der Spitze der besten Liga der Welt

Mit einem 4:1 gegen Norwegen schlossen Österreichs Eishockey-Damen am Sonntag die Wörthersee Trophy als Dritter ab – ein guter Test für die A-WM in Dänemark, wo es im November gegen Weltmeister USA geht. Auf diese Partie brennt besonders US-Legionärin Theresa Schafzahl (die in Kärnten gegen Dänemark ein Tor erzielte): „Österreich ist ja erstmals bei einer A-WM dabei. Und das Duell gegen die Amerikanerinnen wird eine schöne Herausforderung!“ Das weiß sie aus erster Hand: Die 25-jährige Stürmerin aus Weiz spielt ja in der nordamerikanischen Profiliga PWHL (Professional Women’s Hockey League) und führt mit Boston Fleet die „Frauen-NHL“ an.