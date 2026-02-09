Vorteilswelt
„Keine Straftat“

Mann flüchtet bei nächtlichem Einsatz auf Dach

Salzburg
09.02.2026 22:18
Blaulicht in der Strubergasse in Salzburg...
Blaulicht in der Strubergasse in Salzburg...(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Zu einem nächtlichen Polizeieinsatz kam es am Montagabend in Salzburg. Mehrere Streifen rauschten gegen 21 Uhr in die Strubergasse. Der Polizeihubschrauber kreiste dort um ein Gebäude. Bewohner berichten von aufgebrochenen Wohnungen. Ein Mann flüchtete auf das Dach ...

0 Kommentare

Viel Blaulicht am Montagabend im Salzburger Stadtteil Mülln, in der Nähe des Landeskrankenhauses. Mehrere Streifen wurden dort zu einem Einsatz gerufen. Der Polizeihubschrauber kreiste längere Zeit über dem Gebäude.

Auf dieses Gebäude soll der Mann geflohen sein – die Feuerwehr leistete Einsatzhilfe.
Auf dieses Gebäude soll der Mann geflohen sein – die Feuerwehr leistete Einsatzhilfe.(Bild: Markus Tschepp)

Laut einem Bewohner wurden drei Wohnungen in dem Gebäude aufgebrochen. Dies konnte jedoch von der Polizei nicht bestätigt werden. Die Anrainer berichten auch davon, dass ein Mann auf das Dach flüchtete, was die Polizei nicht dementierte.

Auch die Berufsfeuerwehr rückte an, um die Polizei bei ihrem Einsatz mit der Drehleiter zu unterstützen und den Zugang zum Dach zu ermöglichen. Seitens der Exekutive heißt es, dass es zu keiner Zeit zu einer Gefährdung Dritter gekommen sei. Ebenfalls habe der Flüchtende keine Straftat begangen. Der Mann wurde gegen 22 Uhr in Gewahrsam genommen. Mehr Details zu dem Einsatz sind bislang nicht bekannt.

Salzburg

