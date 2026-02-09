Flüchtlingsgesellschaft verordnet sich Sparkurs

Zwei offene Rechnungen und ein Märchen als Vorbild
Die Tiroler Soziale Dienste GmbH, die im Auftrag des Landes Tirol seit 2015 die Flüchtlingsbetreuung organisiert, befindet sich im Umbruch: Ein Sparkurs ist nötig. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur.
Mit Anfang Februar betreut die Soziale Dienste GmbH rund 2450 Leistungsbezieher in der Grundversorgung, „davon 950 Vertriebene aus der Ukraine“, berichtete am Montag Florian Stolz, Geschäftsführer der Flüchtlingsgesellschaft TSD.
