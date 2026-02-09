Ukraine-Skeletoni will mit Helm Kriegsopfer ehren

Er wolle die olympischen Regeln respektieren, die politische Darstellungen an Wettkampf-Stätten verbieten, betonte Heraskewytsch. „Wir haben keine Regeln verletzt, und ich sollte mit diesem Helm antreten dürfen“, sagte der Ukrainer der Nachrichtenagentur AP. „Ich kann nicht verstehen, wie dieser Helm irgendjemanden verletzen könnte. Er ist eine Hommage an Athleten und einige von ihnen waren Medaillen-Gewinner bei den Olympischen Jugendspielen. Das bedeutet, sie gehören zur olympischen Familie.“