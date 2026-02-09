Geissens: „Natürlich denkt man darüber nach“

„Denken darüber nach“

In einem „Promiflash“-Interview sagten die beiden zuletzt, dass sie der Vorfall immer noch beschäftige. Auch ihre Sicht auf das Leben in der Öffentlichkeit habe sich dadurch verändert. Auf die Frage, ob sie sich aus dem Showbusiness zurückziehen wollen, sagte Carmen Geiss: „Natürlich denkt man darüber nach, gerade nach dem vergangenen Jahr.“