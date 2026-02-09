Zwei Franzosen gingen zu Fuß nach Shanghai

„Wir können es kaum glauben, dass es wahr ist, dass wir das alles zu Fuß geschafft haben, dass wir endlich da sind“, sagte Voisot. „Wir waren uns nicht sicher, ob wir es schaffen würden, aber wir wollten es versuchen.“ Auf die Idee waren die beiden Schulfreunde an einem Abend in Paris gekommen. Sie fragten sich, was sie tun würden, „wenn wir tun könnten, was immer wir wollen“. Daraufhin hätten beide festgestellt, dass sie nach China reisen wollten, erzählten sie.