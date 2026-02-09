1,5 Jahre unterwegs
Zwei Franzosen gingen zu Fuß nach Shanghai
Zwei Franzosen sind von ihrer Heimatstadt Annecy zu Fuß nach Shanghai gegangen. Die beiden waren im September 2024 aufgebrochen und kamen am Samstag in der chinesischen Metropole an. Loïc Voisot (26) und Benjamin Humblot (27) hatten rund 45 Kilometer pro Tag zurückgelegt.
„Wir können es kaum glauben, dass es wahr ist, dass wir das alles zu Fuß geschafft haben, dass wir endlich da sind“, sagte Voisot. „Wir waren uns nicht sicher, ob wir es schaffen würden, aber wir wollten es versuchen.“ Auf die Idee waren die beiden Schulfreunde an einem Abend in Paris gekommen. Sie fragten sich, was sie tun würden, „wenn wir tun könnten, was immer wir wollen“. Daraufhin hätten beide festgestellt, dass sie nach China reisen wollten, erzählten sie.
Das Flugzeug lehnten sie aber ab, weil sie dem Klima nicht schaden wollten. „Dann hatten wir die verrückte Idee, zu Fuß zu gehen. Wir versuchen, nicht mit dem Flugzeug zu reisen. Das ist uns ganz gut gelungen“, sagte Humblot. Die beiden Freunde wanderten rund 12.850 Kilometer und durchquerten 16 Länder. Jeden Tag legten sie etwa 45 Kilometer zu Fuß zurück. Eine Ausnahme war eine kurze Wegstrecke in Russland, die die jungen Männer unter anderem aus Sicherheitsgründen mit dem Bus zurücklegten. Insgesamt waren Voisot und Humblot 518 Tage unterwegs.
Hier sehen Sie Bilder von dem Empfang in Shanghai:
Teilten Abenteuer auf Social Media
Ihr Abenteuer finanzierten die beiden Freunde über Crowdfunding und Sponsorinnen sowie Sponsoren. Sie gaben auch auf Social Media Einblicke und wurden an ihrem Ziel, der Uferpromenade The Bund in Shanghai, von Fans in Empfang genommen. In der Metropole erklärten die Franzosen ihre Wanderung jetzt offiziell für beendet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.