Handgepäck zu groß
Passagier schlug Ryanair-Mitarbeiter Zähne aus
Tumulte am Flughafen Palma de Mallorca: Nachdem sein Handgepäck beim Vermessen durchgefallen war, wurde ein Südamerikaner aggressiv. Er sah nicht ein, dafür nachzahlen zu müssen, und ging auf einen Mitarbeiter der Airline los ...
Zunächst hatten sich der Passagier und der Ryanair-Mitarbeiter noch angeschrien und gegenseitig beschuldigt, im Unrecht zu sein. Schließlich wurde der Fluggast aber handgreiflich.
Augenzeuginnen und Augenzeugen schilderten dem Portal „Ok Diario“, dass der Mann dem anderen immer wieder mit der Faust ins Gesicht geschlagen hätte. Der Mitarbeiter habe mehrere Zähne verloren und eine Platzwunde an der Lippe davongetragen. Nachdem ihm der aggressive Passagier noch eine Kopfnuss verpasst hätte, sei das Opfer stark blutend zusammengebrochen.
Flugzeug startete ohne den Wütenden
Wie die „Bild“-Zeitung online berichtete, sei der Täter anschließend festgehalten und der Polizei übergeben worden. Das Flugzeug startete mit einer Verspätung von mehr als zweieinhalb Stunden nach Madrid – ohne den Wütenden.
Hier sehen Sie ein Posting des „Mallorca Magazins“ zu dem Vorfall:
Täglich Streitigkeiten an den Gates
Die Billig-Airline Ryanair wird immer wieder wegen undurchsichtiger Gebühren und Handgepäckbestimmungen kritisiert und auch verklagt. Laut der Mallorca-Zeitung bekommen Angestellte sogar einen Bonus für jedes als zu groß entdecktes Gepäckstück. Polizei und Sicherheitskräfte berichten von täglichen Streitigkeiten an den Gates.
Die irische Fluggesellschaft war 2018 auch nach Wien gekommen, hat dort inzwischen aber wieder ihre Flugzeuge reduziert. Der Standort sei wegen der hohen Abgaben zu teuer, hieß es.
