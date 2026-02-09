Passagier schlug Ryanair-Mitarbeiter Zähne aus

Augenzeuginnen und Augenzeugen schilderten dem Portal „Ok Diario“, dass der Mann dem anderen immer wieder mit der Faust ins Gesicht geschlagen hätte. Der Mitarbeiter habe mehrere Zähne verloren und eine Platzwunde an der Lippe davongetragen. Nachdem ihm der aggressive Passagier noch eine Kopfnuss verpasst hätte, sei das Opfer stark blutend zusammengebrochen.