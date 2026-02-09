Vonn-Papa: „Das ist das Ende ihrer Karriere!“

Eine fast märchenhafte Comeback-Story

Das Comeback von Vonn wäre schon in Crans-Montana fast beendet gewesen. In acht Saisonrennen hatte sie zwei Siege und insgesamt nur Top-4-Plätze eingefahren, als sie am 30. Jänner beim neunten bei schlechter Sicht auf unruhiger Piste stürzte. In der bald nach ihr abgebrochenen Abfahrt erlitt sie eine Knieverletzung, am 3. Februar gab sie in Cortina bekannt, dass sie trotz Kreuzbandrisses im linken Knie bei Olympia starten werde. In den Trainings machte alles einen stabilen Eindruck.