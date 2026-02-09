Vonn-Papa: „Das ist das Ende ihrer Karriere!“

„Sie ist 41 Jahre alt – das ist das Ende ihrer Karriere“ – auch wenn Lindsey Vonn aktuell nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo weiterhin im Krankenhaus von Treviso in Norditalien behandelt wird, ihr Vater Alan Kildow hat die Karriere der US-Ski-Legende heute Abend mehr oder weniger offiziell für beendet erklärt!
„Es wird keine weiteren Ski-Rennen für Lindsey geben – so lange ich dabei ein Wort mitzureden habe“, so der Vonn-Papa gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Was den aktuellen Zustand seiner Tochter anbelangt, wollte sich Kildow, der früher selbst als Ski-Rennläufer aktiv gewesen war, nicht näher äußern. Er fand allerdings berührende Worte über die Widerstandsfähigkeit und Zähigkeit der am Sonntag so schwer gestürzten Lindsey Vonn.
„Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit“, so Kildow, „sie kennt sich mit körperlichen Schmerzen aus und kann mit ihrer Situation gut umgehen.“ Nachsatz: Besser als er es erwartet hätte. Er selbst habe die Nacht von Sonntag auf Montag im Krankenhaus-Zimmer seiner Tochter verbracht. „Sie hat immer jemanden – oder mehrere – bei sich“, erklärte der Vater. „So lange sie hier ist, werden wir hier sein.“ Den Sturz hatte Vonns Familie live vor Ort vom Zuschauerbereich aus mitverfolgt.
Vonn erlitt einen Bruch im linken Bein
Vonn war am Sonntag in der Olympia-Abfahrt nach gerade einmal zwölf Fahrsekunden schwer gestürzt, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Sie erlitt einen Bruch im linken Bein, der inzwischen bereits zweimal operiert wurde – der zweite Eingriff am Montag wurde durchgeführt, um ihren Zustand zu stabilisieren und Komplikationen durch Schwellungen und Durchblutungsstörungen vorzubeugen. Eine Quelle sagte gegenüber Reuters, Vonn werde auf der Intensivstation überwacht, wo sie mehr Privatsphäre habe, und betonte, dass keine Lebensgefahr bestehe.
Eine fast märchenhafte Comeback-Story
Das Comeback von Vonn wäre schon in Crans-Montana fast beendet gewesen. In acht Saisonrennen hatte sie zwei Siege und insgesamt nur Top-4-Plätze eingefahren, als sie am 30. Jänner beim neunten bei schlechter Sicht auf unruhiger Piste stürzte. In der bald nach ihr abgebrochenen Abfahrt erlitt sie eine Knieverletzung, am 3. Februar gab sie in Cortina bekannt, dass sie trotz Kreuzbandrisses im linken Knie bei Olympia starten werde. In den Trainings machte alles einen stabilen Eindruck.
Sie werde am Start stehen und sie wisse, dass sie stark sei, hatte Vonn am Tag vor dem Rennen auf Instagram gepostet. „Ich weiß, dass die Chancen aufgrund meines Alters, meines fehlenden Kreuzbandes und meines Titan-Knies gegen mich stehen – aber ich weiß auch, dass ich trotzdem daran glaube.“
