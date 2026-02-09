Kriechmayr: „Sind schon zwei g‘scheite Pfeifen“

Keine wilde Party

Lange Feierlichkeiten waren nicht angesagt. Man werde zwar mit einem Gläschen anstoßen, meinte Kriechmayr. „Für mich wird es sicher keine Party werden. Ich habe morgen Super-G-Training, übermorgen das Rennen. Bei Gold wäre es vielleicht anders ausgefallen.“ Auch Feller hat noch eine wichtige Aufgabe vor sich. „Ich ziehe immer noch ein bissl meine Leiste mit, die ich versorgen soll. Deshalb fahre ich heim und schaue, dass ich am nächsten Montag im Slalom bereit bin.“