Volksabstimmung, aber richtig!

Eine Volksabstimmung in Österreich sollte kein Ersatz für eine Nationalratswahl sein. Genau das lässt aber ein Wahlkampf befürchten. So war die EU-Volksabstimmung nur gelungen, weil ÖVP und SPÖ in dieser Frage wie Pech und Schwefel zusammenstanden und Haltung zeigten. Mut wurde und wird belohnt. Das Bild, das Österreichs Politik aber heute bietet, lässt die Wähler ratlos zurück.