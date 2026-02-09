Umstrittene Eis-Queen Leerdam holt Olympia-Gold!

Sie mag zwar polarisieren, aber sie ist auch wirklich, wirklich gut – die umstrittene Eis-Queen Jutta Leerdam hat bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina über die 1.000 Meter Gold geholt!
Vor den Augen ihres jubelnden Verlobten und US-Influencers Jake Paul feierte sie im Speed Skating Stadium von Mailand in 1:12,31 Minuten den größten Erfolg ihrer Karriere vor ihrer Landsfrau Femke Kok (1:12,59). Vor vier Jahren in Peking hatte sich das Glamour-Girl noch mit Silber hinter der diesmal drittplatzierten Miho Takagi begnügen müssen
Leerdam ein Star, aber umstritten
Leerdam sorgt nicht nur auf dem Eis für Schlagzeilen. In den sozialen Medien ist die 27-Jährige ein Superstar – allein auf Instagram hat sie fünf Millionen Follower. Und dann ist da noch ihre Beziehung mit Paul, der auch für seine Boxkämpfe – zuletzt gegen den ehemaligen Weltmeister Anthony Joshua – bekannt ist.
Vor allem in ihrem Heimatland ist Leerdam umstritten. Sie hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als sie anders als ihre Teamkolleginnen mit einem Privatjet zu den Spielen gereist war. Zudem weigerte sie sich, mit der schreibenden Presse vor der 1.000-Meter-Entscheidung zu sprechen. Die Antwort gab Leerdam auf dem Eis …
