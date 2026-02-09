Umstrittene Eis-Queen Leerdam holt Olympia-Gold!

Leerdam ein Star, aber umstritten

Leerdam sorgt nicht nur auf dem Eis für Schlagzeilen. In den sozialen Medien ist die 27-Jährige ein Superstar – allein auf Instagram hat sie fünf Millionen Follower. Und dann ist da noch ihre Beziehung mit Paul, der auch für seine Boxkämpfe – zuletzt gegen den ehemaligen Weltmeister Anthony Joshua – bekannt ist.