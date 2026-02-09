Vorteilswelt
Landsfrau Kok besiegt

Umstrittene Eis-Queen Leerdam holt Olympia-Gold!

Olympia
09.02.2026 21:45
Jutta Leerdam
Jutta Leerdam(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sie mag zwar polarisieren, aber sie ist auch wirklich, wirklich gut – die umstrittene Eis-Queen Jutta Leerdam hat bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina über die 1.000 Meter Gold geholt!

0 Kommentare

Vor den Augen ihres jubelnden Verlobten und US-Influencers Jake Paul feierte sie im Speed Skating Stadium von Mailand in 1:12,31 Minuten den größten Erfolg ihrer Karriere vor ihrer Landsfrau Femke Kok (1:12,59). Vor vier Jahren in Peking hatte sich das Glamour-Girl noch mit Silber hinter der diesmal drittplatzierten Miho Takagi begnügen müssen

Jutta Leerdam
Jutta Leerdam(Bild: AP/Luca Bruno)

Leerdam ein Star, aber umstritten
Leerdam sorgt nicht nur auf dem Eis für Schlagzeilen. In den sozialen Medien ist die 27-Jährige ein Superstar – allein auf Instagram hat sie fünf Millionen Follower. Und dann ist da noch ihre Beziehung mit Paul, der auch für seine Boxkämpfe – zuletzt gegen den ehemaligen Weltmeister Anthony Joshua – bekannt ist.

Jutta Leerdams Verlobter Jake Paul
Jutta Leerdams Verlobter Jake Paul(Bild: AP/Antonio Calanni)

Vor allem in ihrem Heimatland ist Leerdam umstritten. Sie hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als sie anders als ihre Teamkolleginnen mit einem Privatjet zu den Spielen gereist war. Zudem weigerte sie sich, mit der schreibenden Presse vor der 1.000-Meter-Entscheidung zu sprechen. Die Antwort gab Leerdam auf dem Eis …

Landsfrau Kok besiegt
