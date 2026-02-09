„Für mich ist es die Königsdisziplin im Skifahren“

Auch die Oma feuert Olympia-Starterin vor Ort an

Die Tennengauerin war schon als Kind ganz angetan von den Spielen, jetzt ist sie nach Peking 2022 zum bereits zweiten Mal selbst Teil davon. „Das ist ein sensationelles Gefühl“, erklärt die Wintersportlerin, die ab Dienstag in der Qualifikation für das Finale startet. Vor Ort in Livigno zählt sie auf die Unterstützung zahlreicher bekannter Gesichter. Philipp Steinwender, Ramsauers erster Trainer, ist ebenso vor Ort wie Freunde und die Familie samt Oma. „Unsere Wettkämpfe sind im Normalfall immer sehr weit weg. Deshalb ist es richtig lässig, dass beim wichtigsten Ereignis einer Karriere dann so viele Leute kommen können“, freut sich die Salzburgerin.